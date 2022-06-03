Окупанти ставлять під загрозу безпечну роботу Запорізької АЕС - розвідка

На Запорізькій атомній електростанції склалась критична ситуація щодо забезпечення стабільної та безпечної роботи.

Окупанти країни-агресорки Росії ставлять під загрозу роботу АЕС. Практично відсутні запчастини та витратні матеріали.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони.

Зазначається, що під час захоплення станції один з ворожих снарядів розірвався поблизу одного з енергоблоків. Стався витік оливи. Пошкодження вдалося відремонтувати, але персонал залив в контур відпрацьовану оливу.

Наразі роботу на станції ведуть вахтовим методом, тривалість якогот кладає тиждень. На АЕС діє суворий пропускний режим. У кожної чергової зміни вилучають практично всі особисті речі, особливо телефони.

Більшість окупантів, яких залучили до охорони станції, живуть в готелі "Україна" та в приміщеннях профілакторію станції. Крм того, військові РФ займають квартири евакуйованих громадян.

У розвідці наголошують, що наразі російське керівництво шукає можливість під’єднання АЕС до енергосистеми Росії. Втім, через технічні причини це поки що технічно неможливо.

Як повідомлялося, журналіст Wall Street Journal Лоуренс Норман написав уTwitter, мовляв, за даними гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, на захопленій Росією Запорізькій АЕС зберігається 30 тис. кг плутонію та 40 тис. кг збагаченого урану. "Енергоатом" спростував фейк про запаси урану та плутонію на Запорізькій АЕС. Там лише зберігаються тепловидільні збірки.

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