Окупанти ставлять свою техніку у дворах будинків і прикриваються людьми, як живим щитом - Денисенко

Окупанти ставлять свою техніку у дворах будинків і прикриваються людьми, як живим щитом - Денисенко

Радник очільника МВС закликав українців не вірити гуманітарним коридорам окупантів, адже людей можуть вивозити до Росії, або зробити з них живий щит.

Російські військові розташували свою техніку у дворах житлових будинків українських населених пунктів та прикриваються мирними людьми, як живим щитом, розуміючи, що українська армія не відкриватиме вогонь у такому випадку.

Про це заявив радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко в ефірі телеканалу "1+1".

Він зазначив, що окупанти спеціально стоять у дворах, щоб українські війська не мали можливості вибити їх зараз з цих територій.

"Тому що вони розуміють, що ми не стрілятимемо у мирні будинки, цивільні об'єкти, людей. І в цьому й полягає весь цинізм ситуації. Ми не можемо багато чого зробити, тому що техніка Російської Федерації стоїть безпосередньо у дворах будинків, і вони прикриваються людьми як живим щитом", – сказав Денисенко.

Він додав, що за даними МВС, зараз у всіх дворах житлових будинків на всіх територіях, де концентруються російські війська, є ворожа техніка.

Також радник міністра МВС закликав українців, які перебувають в оточених російськими військами населених пунктах, не вірити окупантам і їхнім гуманітарним коридорам.

"Це означає, що вас вивозять до Російської Федерації – у кращому разі, а в найгіршому – ви стаєте живим щитом, щоб наші війська не могли стріляти", – наголосив Денисенко.