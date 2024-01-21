Окупанти створюють на тимчасово підконтрольних територіях "загони Путіна" з пенсіонерок

Пропагандисти з Москви вирішили залучити до своїх заходів пенсіонерів. За зразком діючих на території РФ “загонів Путіна”, які складаються з пенсіонерок, які мають хороші навички комунікації.

Про це інформує Центр національного спротиву.

Перший такий осередок, який вони назвали “совет ветеранов”, окупанти створили у тимчасово окупованому Енергодарі. Першочергово вони будуть на камеру розказувати у місцевих медіа наскільки погано їм жилось при Україні.

З наближенням запланованих у Росії на березень місяць псевдовиборів президента, дані особи здійснюватимуть агітацію за чинного диктатора Росії Володимира Путіна.

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Замість, за участь у таких пропагандистських гуртках, пенсіонерам видаватимуть додаткові продуктові набори та ліки.

Таким чином Кремль намагається мобілізувати покоління, яке ще пам’ятає що таке радянський “комсомол” та найбільше ностальгує за СРСР. Саме вони будуть розказувати, яке “велике майбутнє” мешканцям ТОТ будуватиме “верховний лідер” з кремля. Цим вони намагатимуться переконати як молодше нейтральне до російської окупації покоління, так і запевнятимуть російського обивателя у правильності дій окупаційних військ.

Раніше йшлося про те, що окупанти намагаються пришвидшити паспортизацію мешканців тимчасово окупованих територій України. Для цього вони запустили інтернет-сервіс під назвою "Я в Росії”.

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