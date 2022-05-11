Окупанти стягнули кілька підрозділів у Харківську область, щоб не дати ЗСУ просуватися до кордону з Росією - генштаб

Окупанти стягнули кілька підрозділів у Харківську область, щоб не дати ЗСУ просуватися до кордону з Росією - генштаб

Окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на недопущенні подальшого просування українських військ у напрямку державного кордону України.

На Слобожанському напрямку ворог діє угрупованням, що складається з окремих підрозділів 6-ї загальновійськової армії Західного військового округу, 41-ї загальновійськової армії Центрального військового округу, берегових військ балтійського та північного флотів. Їхня мета - не допустити просування ЗСУ до українсько-російського кордону.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

"Окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на недопущенні подальшого просування українських військ у напрямку державного кордону України, здійснюють ведення розвідки підрозділів Сил оборони на північ та північний-схід від міста Харків", - йдеться в повідомленні.

На Ізюмському напрямку угруповання окупантів зі складу окремих підрозділів 1-ї танкової армії та 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу, 29-ї, 35-ї, 36-ї загальновійськових армій та 68-го армійського корпусу Східного військового округу та повітряно-десантних військ зосереджують основні зусилля на завданні вогневого ураження підрозділам ЗСУ у визначеному районі.

Аби приховати справжні цифри, у Російській Федерації записують убитих військових до списку "безвісти зниклих". Тіла загиблих окупантів складають на імпровізованих звалищах. Оскільки "двохсотих" багато, то гори трупів сягають двох метрів заввишки. Про це свідчать, зокрема, і телефонні розмови росіян, які перехопила Служба безпеки України.

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