Окупанти стягують до Криму комплекси РЕБ "Поле-21": експерт розповів, навіщо вони рашистам

Окупанти в Криму, ймовірно, побоюються і не знають звідки їм може "прилетіти", тож стягують комплекси радіоелектронної боротьби.

В анексованому Криму все частіше стали помічати комплекси Р-340 РП радіоелектронної боротьби (вони ж "Поле-21"), призначені для придушення супутникового зв'язку частотно-фазовим методом. Також, теоретично, цей комплекс може застосовуватися для протидії високоточним боєприпасам із супутниковою навігацією.

Про це розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко на своєму каналі в Telegram.

"Передавачі даної РЕБ так само монтуються на елементах цивільної комунікаційної інфраструктури і використовують електричне живлення з громадянської мережі. Площа охоплення такого комплексу 1-в середньому 1,5 квадратних кілометра. Тобто, сотня компактно розміщених матч – це близько 150 квадратних кілометрів", – зазначив експерт.

Він пояснив, чому такі комплекси почали розгортати в Криму.

"Як би там не було, а очевидно, що у російських окупантів на ТОТ Криму починається формений жим-жим. Чи не знання того, звідки може прилетіти і що саме, змушує їх рефлексувати всіма можливими методами. Наприклад, як це було з баржами 436 БІС із кутовими відбивачами в районі Кримського моста. І як, допомогли вони вам, ці ваші баржі? Ось і Поле-21Е допоможе так само. Крим буде звільнено", - написав Коваленко.

Деокупація Криму

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США, генерал Марк Міллі вважає, що звільнення Криму військовим шляхом є малоймовірним. На його думку можливе політичне рішення про відхід росіян з українського півострова.

Своєю чергою, колишній командувач сухопутних сил США в Європі, генерал-лейтенант Бен Годжес вважає, що до січня 2023 року Україна може деокупувати Маріуполь та Мелітополь, після чого почнеться звільнення Криму.

Водночас окупанти біля кордону з Кримом збудували нові траншейні системи для оборони від контрнаступу ЗСУ. Окупанти вирили окопи та наставили бетонних протитанкових загороджень.

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