Окупанти стягують до України "металобрухт" зі складів в Росії, щоб йти у наступ на сході

Окупанти стягують до України "металобрухт" зі складів в Росії, щоб йти у наступ на сході

Російські окупанти дістали зі складів тривалого зберігання військву техніку і тягнуть її в Україну.

Техніка потрібна окупантам для наступу на Сході.

По це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

"Для нарощування темпів наступальної операції командування збройних сил російської федерації продовжує вживати заходів з посилення ударного потенціалу своїх військ. До прикордонних з Україною районів залізничними шляхами перекидається зняте зі зберігання у Західному, Центральному, Східному військових округах та північному флоті озброєння і військова техніка", - повідомили у Генштабі.

Нагадаємо, що за минулу добу, 30 квітня, ЗСУ знищили дев'ять повітряних цілей окупантів. Протиповітряна оборона знищила два штурмовики Су-25 та 7 БПЛА російських військ.

Читайте також: