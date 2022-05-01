Окупанти стягують техніку та мобілізованих з "ЛДНР" під Ізюм: ранкове зведення Генштабу станом на 1 травня

Окупанти стягують техніку та мобілізованих з "ЛДНР" під Ізюм: ранкове зведення Генштабу станом на 1 травня

Розпочалась 67 доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню.

Триває повномасштабна збройна агресія проти України та наступальних дій у Східній операційній зоні.

Про це повідомляють у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ станом на 06.00 1 травня 2022 року.

Для пришвидшення наступальної операції в Україні російські окупанти стягують до прикордонних з Україною районів залізничними шляхами зняте зі зберігання у Західному, Центральному, Східному військових округах та північному флоті озброєння і військова техніка.

На Волинському та Поліському напрямках противник активних дій не проводив. Суттєвих змін у ситуації на зазначених напрямках не відбулося.

Зберігається загроза завдання противником ракетних ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури по всій території України з території республіки Білорусь, а також здійснення противником провокацій на зазначеній ділянці державного кордону України.

На Сіверському напрямку підрозділи ворога здійснили обстріли позицій наших військ з території Брянської області.

На Слобожанському напрямку угруповання противника продовжує завдавати авіаційні удари та вогневе ураження артилерією по Харкову. Окупанти проводять наступальні дії у напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов’янськ. Триває посилення ударного угрупування противника. До визначених районів переміщено до 300 одиниць озброєння і військової техніки та прибуло близько тисячі мобілізованих осіб з тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей.

З метою протиповітряного прикриття наступаючих військ у чотирьох визначених районах противник розгорнув два зенітно-ракетних дивізіони озброєних ЗРК “Бук-М2” та ЗРК “Тор-М”.

На Донецькому і Таврійському напрямках угруповання військ противника веде активні дії уздовж всієї ділянки лінії зіткнення. Ворог намагається здійснювати авіаційні удари та вогневе артилерійське ураження позицій наших військ.

На Лиманському напрямку противник веде наступ у напрямку Кримки та Олександрівки.

На Попаснянському напрямку окупанти проводять штурмові дії на напрямку Новотошківське - Оріхове. Закріплюються на досягнутих рубежах. З метою недопущення маневру наших сил і засобів здійснюють їх блокування у визначених районах.

На Курахівському напрямку, за підтримки артилерії, ворог намагається прорвати оборону наших підрозділів на напрямку Оленівка - Новомихайлівка.

На Південнобузькому напрямку противник веде бойові дії з метою виходу на адміністративні межі Херсонської області та створення сприятливих умов для наступу на міста Миколаїв і Кривий Ріг.

За попередню добу підрозділами протиповітряної оборони уражено дев’ять повітряних цілей: два літака Су-25 та сім БпЛА.

Тільки на території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито 9 атак ворога, знищено 8 танків, 1 артилерійську систему, 24 одиниці бойової броньованої техніки, 1 спеціальну машину та 5 автомобілів (два паливозаправники включно).

Нагадаємо, що ЗСУ знову вдарили по окупованому Зміїному, знищено 42 окупантів. Крім того, на Херсонщині артилерійським вогнем українські воїни знищили ворожу станцію радіоелектронної боротьби "Реппелент-1".

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