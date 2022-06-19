Окупанти стягують техніку у Харківську область з території РФ - Генштаб

Окупанти стягують техніку у Харківську область з території РФ - Генштаб

У Харківській області окупанти намагаються закріпеитися на раніше зайнятих рубежах.

В якості підкріплення вони стягують важке озброєння з території РФ.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

"На Харківському напрямку основні зусилля противник зосереджує на утриманні зайнятих рубежів та обстрілах позицій наших військ. Завдав авіаційних ударів по населених пунктах Тимофіївка та Цапівка. Триває постачання озброєння, військової техніки і матеріальних засобів з території російської федерації", - повідомляють у Генштабі.

Нагадаємо, що ворог веде штурмові дії у напрямку Оріхове - Гірське, бойові дії тривають. Штурм у напрямках Оріхове – Золоте та Первомайськ – Золоте українські захисники успішно відбили.

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