Окупанти сунулися вперед поблизу Пречистівки на Донеччині і "вивітрилися" після першого обстрілу ЗСУ

Вона виявилася невдалою, тож після вогневого ураження ЗСУ окупантам довелося драпати назад.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках загарбники не припиняють обстріли із ствольної та реактивної артилерії і танків вздовж лінії зіткнення.

"Противник задіяв авіацію біля Пречистівки та Вугледара. Повітряну розвідку вів БпЛА оперативно-тактичного рівня. Здійснив спробу ведення розвідки боєм в районі населеного пункту Пречистівка, після вогневого ураження відійшов. Веде наступ в районі населеного пункту Павлівка, бойові дії тривають. Розгорнув та активно використовує комплекси радіоелектронної боротьби", - повідомили у Генштабі.

Нагадаємо, що на Донбасі зараз розвертається велика гра, виграту в якій Україна має всі шанси.

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