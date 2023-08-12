Окупанти суттєво змінили терміни відновлення Чонгарського мосту

Разом з тим так звана "влада" заявляє, що ремонт переправи відбувається "ударними темпами".

Гауляйтер окупованої частини Херсонської області Володимир Сальдо заявив, що ремонт пошкодженого Чонгарського мосту триватиме щонайменше "один-два місяці", а не кілька днів.

Про це зрадник Сальдо сказав в ефірі одного російського пропагандистського телеканалу.

За його словами, ремонт переправи, що з'єднує Херсонську область з анексованим Кримом, відбувається "ударними темпами". Втім, відновлення Чонгарського мосту "триватиме один-два місяці". Мовляв, існують "деякі технічні складності". Їх, каже гауляйтер, зараз вивчають інженери, щоб "зробити ремонт якнайшвидше".

Слід зауважити, що раніше і окупаційна влада Херсонщини, і так званий "голова" Асоціації вантажних перевізників та експедиторів Криму Анатолій Цуркін повідомляли, що ремонтні роботи будуть тривати від семи до десять днів.

Як повідомлялося, 6 серпня на Чонгарському мосту пролунав сильний вибух. Згодом з’явилося відео удару та фото наслідків, на яких було видно, що над переправою піднялася грибоподібна хмара чорного диму.

Раніше, 29 липня, українські військові також завдали удару по мосту в Чонгарі. Повідомлялося, що логістика окупантів ускладнена.

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