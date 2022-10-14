Окупанти так швидко тікають з Херсонщини, що лишають за собою цілі склади з купою боєприпасів (фото)

Під час стабілізаційних заходів у звільнених районах півдня України Служба безпеки виявила повний склад із ракетно-артилерійським озброєнням окупантів.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Серед виявленого – понад пів тисячі артснарядів та боєприпасів до реактивних систем залпового вогню "Град" і "Ураган", а також більше сотні протитанкових керованих ракет і протитанкових мін.

Свій арсенал окупанти покинули, коли тікали від стрімкого контрнаступу українських військ на Херсонському напрямку. Замаскований склад із ворожими боєприпасами розташовувався в приміщенні будинку культури селища Велика Олександрівка. Наразі всі вилучені російські засоби ураження передано для потреб Збройних Сил України.

Фото: СБУ

Крім того, в результаті оперативних дій співробітники СБУ встановили численні факти вбивств і катувань місцевих жителів під час тимчасової окупації району. Використовуючи масові розстріли і тортури, загарбники намагалися залякати людей і вибивали з них інформацію про місця перебування учасників руху спротиву на півдні України.

Росіяни не дозволяли мешканцям селища хоронити вбитих і закатованих родичів на цвинтарі. Для цього люди мали використовувати подвір’я власних домівок.

Крім того, окупанти вивозили у невідомому напрямку місцевих мирних мешканців. Зокрема, задокументовано факт викрадення мешканки селища, яку рашисти звинуватили у коригуванні артобстрілів по позиціях росіян.

Також на території місцевого гаражного кооперативу виявлено ворожу "СТО", куди росіяни звозили викрадені у громадян автомобілі і розбирали їх на запчастини, аби потім вивезти до РФ.

Фото: СБУ

Наголошується, що за всіма фактами злочинів країни-агресора тривають комплексні заходи для притягнення винних до відповідальності.

Зазначимо, Україна вже відновлює деокуповані населені пункти Херсонщини. Люди отримують гуманітарну допомогу, грошові виплати, а відповідні служби ремонтують світло та мобільний зв’язок. Там працюють рятувальники, правоохоронці та вибухотехніки.

Контрнаступ ЗСУ на Херсонщині

Українська армія від початку жовтня звільнила 29 населених пунктів на Херсонщині. Важливим для Збройних сил стало звільнення Давидового Броду, де окупанти мали доволі міцні позиції.

Збройні сили України звільнили 1170 квадратних кілометрів територій України в Херсонській області.

У російських військових на правому березі Дніпра закінчуються запаси. За словами радника Офісу президента України Олексія Арестовича, перед окупантами маячить перспектива розгрому. Ба більше - елітним військам Путіна кінець.

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