Окупанти тероризують цивільні судна в Чорному морі – Гуменюк

Так, окупанти тероризують цивільні судна в Чорному морі. Відомі факти, що вони і в голосовому режимі, в радіоефірі погрожують суднам і попереджають про неможливість прямування, про необхідність зміни курсу.

Про це в ефірі телемарафону сказала речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

Що відомо про ситуацію у Чорному морі

За словами речниці, також вони намагалися висадитись на судно, провести там якусь внутрішню оглядову роботу, переконатися, що там немає загрози.

"Також ми спостерігаємо велику активність тактичної авіації, зокрема в напрямку від Криму до острова Зміїний, в тому числі з агресивними випадами типу скидання авіаційних керованих бомб по морських транспортних шляхах. Це міжнародна навігація, навколо Зміїного відбувається концентрація навігаційних транспортних маршрутів, рекомендованих шляхів, і всі судна – і цивільні, і будь-які інші використовують саме ці маршрути. Вони прокладені на картах", – пояснила Гуменюк.

Росіяни, скидаючи керовані авіабомби, посилюють мінну небезпеку, зокрема через те, що Чорне море досить потужно заміноване з початку повномасштабного вторгнення. "Мінна небезпека нікуди не поділася, вона загрожує мирному судноплавству, а додавання додаткових вибухових пристроїв, які скидаються з літаків, це посилення небезпеки", – деталізувала вона.

Речниця ОК "Південь" додала, що всі рекомендовані шляхи, морські й транспортні, зараз під загрозою.

Напередодні Гуменюк повідомила, що ворог розгорнув 17 одиниць корабельного угруповання у Чорному морі. Росіяни намагаються зайняти максимально розгалужену систему розташування в акваторії, щоб отримати місце для маневрів.

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