Окупанти тиснуть на працівників ЗАЕС, які відмовились співпрацювати з ворогом

Росіяни продовжують вчиняти тиск на працівників Запорізької атомної станції, які відмовились співпрацювати з ворогом, але не залишили Енергодар.

Про це інформує Центр національного спротиву.

Через специфічність та складність професії, окупанти не можуть набрати працівників на станцію, адже спеціалістів не вистачає по всій РФ. Чинних працівників станції на роботу не допускають, а викликають на допити та погрожують членам їх родин.

Водночас російська адміністрація заявляє, що дефіциту кадрів немає, проте ця інформація не відповідає дійсності. Наразі станція не виробляє електроенергію й фактично є інструментом шантажу в руках окупантів.

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"Зазначимо, що звільнення станції є справою часу, як і деокупація Енергодару, тому кожен причетний до захоплення ЗАЕС та тиску на її робітників понесе відповідальність. При цьому, варто акцентувати, що росіяни при відступі не забирають своїх посіпак, адже їх життя ніхто не цінує", - йдеться у повідомленні.

У МАГАТЕ зробили тривожну заяву

Генеральний директор International Atomic Рафаель Маріано Гроссі заявив, що ЗАЕС втратила резервне джерело живлення на кілька годин цього тижня. Це підкреслює постійні ризики для ядерної безпеки. Крім того, по периметру АЕС знову з'явилися міни. Вони раніше були ідентифіковані групою МАГАТЕ та були вилучені в листопаді 2023-го.

Нагадаємо, раніше у Міненерго сказали, якими можуть бути наслідки у разі аварії на Запорізькій АЕС.

Додамо, що на початку грудня на ЗАЕС стався повний блекаут – була загроза радіаційній безпеці.

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