Окупанти точно відчують наслідки нашої роботи: Зеленський про закриту доповідь Буданова

Сьогодні президент Зеленський заслухав доповіді представників Сил оборони й безпеки.
Увечері, 1 серпня, президент Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців і розповів про головні події доби.
Нарада у президента
Сьогодні президент Зеленський заслухав доповіді представників Сил оборони й безпеки.
Керівник СБУ Малюк і міністр внутрішніх справ Клименко прозвітували про перебіг ліквідації наслідків ударів окупантів по українських містах: Харків, Кривий Ріг, Херсон та інші.
"Генерал Залужний доповів щодо загальної ситуації в обороні. Фронт, конкретні напрямки – доповіді генералів Сирського, Тарнавського. Командувач Повітряних сил Олещук доповів щодо результатів застосування протиповітряної оборони. Постійно, у щоденному режимі працюємо з партнерами щодо посилення нашого повітряного щита – крок за кроком додаємо захисту", – зазначив глава держави.
Окрему детальну доповідь провів керівник ГУР Кирило Буданов.
"Окупанти точно відчують наслідки нашої роботи. Серйозно відчують", – прокоментував цю доповідь Зеленський, але інших деталей не навів.
Міжнародні відносини
Україна готує низку міжнародних заходів. За словами президента, цей тиждень буде дуже важливим зовнішньої політики нашої держави.
"Залишається місяць до старту нового політсезону в країнах-партнерах. І зробимо все, щоб цей сезон максимально сприяв нашому руху вперед, до перемоги, нашому прагненню відновити мир для всієї України – без жодного винятку. Більше політичної підтримки для України. Більше зброї для наших воїнів. Повна відповідальність держави-терориста за все, що вона наробила проти України, проти наших міст, сіл, проти наших людей", – підсумував Зеленський.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відеозвернення президента Зеленського за 1 серпня:
⚡ ЗЕЛЕНСЬКИЙ: Буданов ДЕТАЛЬНО доповів про роботу - окупанти ВІДЧУЮТЬ
Нагадаємо, що вночі 30 липня Москву атакував невідомий безпілотник. Внаслідок атаки були пошкоджені урядові будівлі.
У ніч проти 1 серпня Москву знову атакували кілька дронов. Влучення знову були в вежу "Москва-Сіті", де розташовані кілька міністерств.
В американському виданні Newsweek припустили, що Москву могли атакувати українські дрони "Бобер". Проте українська сторона офіційно не підтверджує свою причетність до інцидентів.
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