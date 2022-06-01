Окупанти тримають на АЕС в Енергодарі вибухівку та облаштували там військову базу

Окупанти тримають на АЕС в Енергодарі вибухівку та облаштували там військову базу

На АЕС в Енергодарі перебуває близько 500 окупантів та є вибухівка.

Окупанти використовують Запорізьку АЕС як військову базу.

Про це повідомив голова НАЕК "Енергоатом" Петро Котін.

"Ми продовжуємо контролювати роботу станції. Весь персонал виконує наші команди, а енергоблоки продовжують видавати в енергосистеми України електрику. Весь персонал працює під великим тиском загарбників. Є факти знущання над персоналом, є факти викрадення людей", – розповів Котін.

За його словами, окупанти використовують Запорізьку АЕС як військову базу. Станція оснащена хорошою системою відеоспостередження, огороджена, має спеціальні приміщення для укриття персоналу, великі приміщення для відпочинку.

"Тобто це ідеальна військова база. Ба більше, росіяни розуміють, що та кількість ядерних матеріалів, які там містяться, їх захищає. Україна не буде бити по такому об'єкту", – зазначив Котін.

Нагадаємо, у захопленому Енергодарі окупанти вирішили "прибрати" працівника Запорізької АЕС Сергія Швеця. Вони вдерлися до нього додому, але чоловік, який виявився бійцем АТО, почав відстрілюватися, а окупанти теж відкрили вогонь.

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