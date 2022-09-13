Окупанти у Херсонській області погрожують підприємцям, які не ставлять цінники в рублях

Окупанти влаштовують рейди по торгових точках на тимчасово окупованій Херсонщині.

Тих підприємців, які відмовляються ставити цінники у рублях, шантажують та погрожують закрити.

Про це повідомив очільник Херсонської обласної ради Юрій Соболевський у Facebook.

За його словами, велика кількість підприємців попри сильний тиск з боку росіян, продовжують ігнорувати вимоги окупаційної влади щодо ведення розрахунків у рублях.

"Гривня продовжує героїчний опір рублю, і має успіхи. Орків це бісить, тому по всій тимчасово окупованій території вони влаштовують перевірки, погрожуючи закрити торгові точки, де немає цінників у рублях", - написав Соболевський.

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов пояснив, що росіяни на Херсонщині намагаються підтримати боєздатність своїх військових частин, адже капітуляція військ на цьому напрямку стане для них нищівною поразкою.

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