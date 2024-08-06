Окупанти у Криму ховають гелікоптери біля житлових будинків

Російські загарбники розміщують гелікоптери біля житлових будинків у окупованому Криму.

Про це повідомляє представництво президента України в Автономній Республіці Крим.

Загарбники постійно використовують тактику прикриття мирним населенням.

"Окупанти продовжують використовувати цивільне населення Криму як живий щит для російських загарбників. Вони розміщують свої військові вертольоти на пустирях поруч із житловими будинками", — зазначено у повідомленні.

Також у представництві повідомили, що в селах Джанкойського району на околицях населених пунктів розташовані різні ворожі зенітно-ракетні комплекси.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна "вичищає" ворожу авіацію у Криму.

Крім того, ми також інформували, що Буданов зробив гучну заяву щодо знищення Кримського мосту.

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