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Окупанти у Криму вчать школярів збирати автомат і вести рукопашний бій (відео)

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
Дата публікації
Перегляди
469
Час на прочитання
1 хв
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Окупанти у Криму вчать школярів збирати автомат і вести рукопашний бій (відео)

Скриншот з відео

У тимчасово окупованому Криму школярів вчать збирати автомат, носити камуфльовану форму і вести рукопашний бій.

Російська пропаганда опублікувала відео нібито зі школи в тимчасово окупованому Криму, на якому окупанти вчать молодших і середніх школярів збирати автомат і вести рукопашний бій. 

Відповідне відео показало російське пропагандистське видання "РИА новости".

Кремлівські пропагандисти називають це "курсами початкової військової підготовки".

На відео видно, як діти середньої школи на швидкість збирають автомат Калашникова. Крім того, на кадрах помітно, як малюки, одягнені в камуфльовану форму, спочатку просто позують з автоматами, а потім демонструватимуть навички рукопашного бою.

Нагадаємо, у Росії 31-річна москвичка написала заяву до поліції, де звинуватила 8-річну однокласницю своєї дочки у "русофобській позиції".

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Дата публікації
Перегляди
469
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