Окупанти у Маріуполі відновлюють радянські традиції: до чого змушують дітей (фото)

У тимчасово окупованому Маріуполі усіх дітей від нового навчального року змушують приєднуватися до однієї з так званих "патріотичних організацій".

Про це повідомили у Маріупольській міській раді.

“Зокрема, мова йде про "двіжєніє пєрвих". На цьому тижні відбулася церемонія відкриття центру цього руху у місті”, - йдеться у повідомленні.

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Окупанти планують створити осередки цих новітніх “піонерів” у всіх школах міста. На сьогодні у так званій "ДНР" їх вже діє понад 550.

“Тут все, як за радянських часів: є старша піонерська вожата, голова “совєта дружин” і звичайні "піонери". Маріуполь повертають в радянське минуле. Молоді замість розвитку пропонують деградацію. Для окупантів це зручно, адже так легше управляти людьми і вирощувати "російських патріотів", яких потім відправляти на нові війни”, - пояснюють в Маріупольській міськраді.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Маріуполі школярів також змушують приєднуватися до російського "військово-патріотичного осередку "Юнармія", яку, за аналогією з нацистською Німеччиною, називають "Путін-югенд".

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