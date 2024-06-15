Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
Окупанти у Маріуполі відновлюють радянські традиції: до чого змушують дітей (фото)

Окупанти у Маріуполі відновлюють радянські традиції: до чого змушують дітей (фото)

Окупанти у Маріуполі відновлюють радянські традиції: до чого змушують дітей (фото)

Школярів у Маріуполі змушують ставати піонерами / Фото: Маріупольська міська рада

Маріупольські школярі зобов’язані ставати російськими “піонерами”.

У тимчасово окупованому Маріуполі усіх дітей від нового навчального року змушують приєднуватися до однієї з так званих "патріотичних організацій". 

Про це повідомили у Маріупольській міській раді.

“Зокрема, мова йде про "двіжєніє пєрвих". На цьому тижні відбулася церемонія відкриття центру цього руху у місті”, - йдеться у повідомленні.

Окупанти планують створити осередки цих новітніх “піонерів” у всіх школах міста. На сьогодні у так званій "ДНР" їх вже діє понад 550. 

“Тут все, як за радянських часів: є старша піонерська вожата, голова “совєта дружин” і звичайні "піонери". Маріуполь повертають в радянське минуле. Молоді замість розвитку пропонують деградацію. Для окупантів це зручно, адже так легше управляти людьми і вирощувати "російських патріотів", яких потім відправляти на нові війни”, - пояснюють в Маріупольській міськраді.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Маріуполі школярів також змушують приєднуватися до російського "військово-патріотичного осередку "Юнармія", яку, за аналогією з нацистською Німеччиною, називають "Путін-югенд". 

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація