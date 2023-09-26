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Окупанти у Севастополі жаліються, що їх та дітей вигнали із укриття під час тривоги

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Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Окупанти у Севастополі жаліються, що їх та дітей вигнали із укриття під час тривоги

Севастополь / Фото: Facebook/Оперативне командування "Південь"

Чоловік, який представився співробітником пожежної безпеки, відправив відвідучів Палацу додому.

Під час тривоги у тимчасово окупованому Севастополі дітей та відвідувачів Палацу культури рибалок вигнали на вулицю. Співробітник пожежної безпеки заявив, що укриття - "тільки для працівників" палацу. 

Про це пише телеграм-канал "Baza".

Повідомляється, що увечері 25 вересня у Севастополі оголосили тривогу, морський та наземний транспорт припинив рух. Частина мешканців у цей час була у Палаці культури рибалок. Вони пішли до будинку, маючи надію, що перебудуть тривогу в укритті. Однак чоловік, який представився співробітником пожежної безпеки, вигнав усіх відвідувачів на вулицю, зокрема й дітей. Він заявив, що укриття призначене лише для працівників ПК.

"У вас у своїх будинках є укриття", - коротко аргументував чоловік.

Нагадаємо, пізно ввечері 25 вересня у Криму лунала повітряна тривога. Окупанти повідомили про "ракетну небезпеку". 

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: СВІТАН: Чому з РФ немає сенсу говорити і до чого тут СРСР? Шойгу отримав НОВИЙ НАКАЗ

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Дата публікації
Перегляди
717
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