Окупанти у Севастополі жаліються, що їх та дітей вигнали із укриття під час тривоги

Під час тривоги у тимчасово окупованому Севастополі дітей та відвідувачів Палацу культури рибалок вигнали на вулицю. Співробітник пожежної безпеки заявив, що укриття - "тільки для працівників" палацу.

Про це пише телеграм-канал "Baza".

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Повідомляється, що увечері 25 вересня у Севастополі оголосили тривогу, морський та наземний транспорт припинив рух. Частина мешканців у цей час була у Палаці культури рибалок. Вони пішли до будинку, маючи надію, що перебудуть тривогу в укритті. Однак чоловік, який представився співробітником пожежної безпеки, вигнав усіх відвідувачів на вулицю, зокрема й дітей. Він заявив, що укриття призначене лише для працівників ПК.

"У вас у своїх будинках є укриття", - коротко аргументував чоловік.

Нагадаємо, пізно ввечері 25 вересня у Криму лунала повітряна тривога. Окупанти повідомили про "ракетну небезпеку".

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