Окупанти ударили ракетами по Мирнограду: серед постраждалих — діти (фото, відео)

У ніч проти 26 січня російські окупанти двома ракетами С-300 завдали удару по житловій забудові міста Мирнограда Донецької області.

Про це повідомили у поліції.

Атака відбулася після опівночі, коли мирні мешканці уже спали.

Руйнувань зазнали 7 багатоквартирних будинків, школа, дошкільний навчальний заклад, магазин та 29 цивільних автомобілів.

За попередніми даними, внаслідок обстрілу постраждало 6 осіб, серед них - двоє дівчат віком 8 та 16 років. Також травми отримали 37-річна жінка та троє чоловіків, 25, 40 та 49 років.

Поліція ще працює на місці обстрілу. Вибухотехніки, слідчо-оперативна група фіксують руйнування та збирають докази воєнного злочину РФ.

Парамедики одразу почали надавали допомогу людям, евакуювали їх до лікарні.

Попередня правова кваліфікація події – ч.1 ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни).

Нагадаємо, під час ракетного удару по Харкову 23 січня загинула родина українського регбіста, який служить в ЗСУ.

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