Окупанти усвідомили, що Кримському мосту - кінець, тому будують нову залізничну лінію: експерт пояснив мету Кремля

Російське військово-політичне керівництво усвідомило, що Кримському мосту кінець. Саме через це вони будують залізничну лінію з тимчасово окупованого Маріуполя до Криму.

Про це в рамках єдиного телемарафону повідомив військовий експерт, полковник запасу Збройних сил України Петро Черник.

За його словами, росіяни вже встигли прокласти кілька кілометрів нової залізничної лінії.

“Я думаю, що на цю хвилину йдеться про кілька десятків, вище цю планку не підняли. Але чому вони це роблять? Вони усвідомили, що Кримському мосту рано чи пізно кінець. Є різниця - ремонтувати Кримський міст, особливо якщо ми візьмемо його під вогневий контроль, він буде практично в нескінченному режимі. Ремонтувати після удару безпілотниками, системами "Хаймарс", є боєприпас М30А1, який на 164 км працює на суходолі”, - розповів Петро Черник.

Він додав, що окупанти мислять доволі раціонально, оскільки хочуть зберегти хоч якесь логістичне забезпечення Криму.

“Вони мислять доволі раціонально. Вони мають зберегти хоч якесь логістичне забезпечення Криму. У підсумку буде переможцем той, хто краще зіграє в цю "гру кота і миші". Тобто - частота ударів по самій залізниці і особливо по електротягах. Ця гра почалася, сподіваємося, ми її виграємо”, - додав Черник.

Нагадаємо, що Росія почала будівництво ділянки нової залізниці із Маріуполя, за допомогою якої запланувала з’єднати Ростов-на-Дону з Кримом через окуповані території Донецької й Запорізької областей.

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