Військовослужбовці РФ відмовляються від участі у бойових діях, їм погрожують судом: у Генштабі ЗСУ розповіли про ситуацію в Україні станом на ранок 14 березня

Військовослужбовці РФ відмовляються від участі у бойових діях, їм погрожують судом: у Генштабі ЗСУ розповіли про ситуацію в Україні станом на ранок 14 березня

Окупаційні війська значних успіхів у веденні наступальної операції на всіх напрямках висування не мали.

Почалася 19 доба з моменту російського вторгнення в Україну.

У Генштабі ЗСУ надали оперативну інформцію станом на 6 ранку 14 березня.

Захисникам України вдалоя завдати нищівних ударів по тиловій інфраструктурі (польових базах і складах) з метою порушення системи логістичного забезпечення ворога на тимчасово зайнятих окупантами територіях України.

За минулу добу ЗСУ збили 4 ворожі літаки, 3 гелікоптери та кілька безпілотників ворога.

Окупанти значних успіхів у веденні наступальної операції на всіх напрямках висування не мали, тож зосередилися на закріпленні та утриманні раніше зайнятих рубежів.

Ворог використовує населенні пункти для розміщення вогневих позицій, розміщення озброєння та військової техніки.

"Морально-психологічний стан противника залишається на низькому рівні, що призводить до відмов військовослужбовців ЗС РФ виконувати накази командування. За наявною інформацією, на території РФ в місті Бєлгород розміщено військовий табір Бєлгородської військової комендатури. У таборі утримуються російські військовослужбовці, які після лікування виписані зі шпиталів та чекають відправки у підрозділи. Також у зазначеному таборі перебувають військовослужбовці ЗС РФ, що відмовляються від участі у бойових діях, з ними проводяться заходи досудового дізнання", - повідомляють у Штабі.

За заявою одного з високопосадовців сил спеціальних операцій Республіки Білорусь, спецпризначенці збройних сил РБ брати участі у війні з Україною не будуть.

Нагадаємо, що українські захисники захопили в окупантів як трофей новеньку польову кухню на базі вантажівки "КАМАЗ".