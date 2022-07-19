Окупанти утримують у пунктах фільтрації понад десяь тисяч мешканців Маріуполя - мер

Російські окупанти після захоплення Маріуполя відкрили в місті кілька пунктів для фільтрації українців.

Наразі у таких фільтраційних центрах росіяни утримують понад 10 тисяч жителів окупованого міста. Йдеться, зокрема про державних службовців та муніципальних працівників.

Про це повідомив мер міста Вадим Бойченко під час брифінгу.

За його словами, росіяни брали цих мешканців міста під арешт, а потім катували.

"У нас є інформація, що один із держслужбовців не витримав тортур і помер у в’язниці. Росіяни тиснуть на маріупольців, щоби вони співпрацювали з ними, але містяни не згодні", - розповів міський голова.

Бойченко зауважив, що у вересні окупанти планують розпочати видавання паспортів країни-агресорки Росії. Місцевих мешканців можуть відправляти на фронт, вважає він.

Як повідомлялося, росіяни прозвітували про закінчення "слідства" щодо атаки на драматичний театр у захопленому Маруполі. Вони дійшли висновку", що стався вибух з середини української армії. Ба більше - загинуло лише 14 людей. Окупанти називають "фейком" і "надуманою новиною" про те, що 16 березня загинуло близько 300 осіб.

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