Окупанти в Бердянську посилено стежать за мешканцями: що використовують — Федоров

За допомогою цих пристроїв окупанти можуть розпізнавати обличчя та автомобільні номери українців

Щоб посилити контроль за мешканцями тимчасово окупованого Бердянська, ставленики російської влади збільшили на вулицях міста кількість камер зовнішнього спостереження високої роздільної здатності.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

За його словами, тепер за допомогою цих пристроїв окупанти можуть розпізнавати обличчя та автомобільні номери українців.

"Завдяки примусовій паспортизації в Бердянську особиста інформація мешканців в руках ворога", - нагадав він.

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Окрім того, зазначив Федоров, жителів окупованих міст залякують існуванням "нейромережі" для виявлення власників анонімних ТГ-каналів, зазначаючи, що ця “нейромережа” може виявляти автора повідомлення та інші його дії.

“Цими "заявами" окупанти ще раз підтверджують, що не можуть подолати спротив на ТОТ. І ще більше обмежують права свободи слова та думки”, - наголосив Іван Федоров.

Нагадаємо, раніше на комунальні підприємства тимчасово окупованого міста Бердянська Запорізької області почали розвозити повістки для мобілізації в російську армію.

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