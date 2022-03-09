Окупанти в Чернігівській області обстріляли свої ж війська

Окупанти в Чернігівській області обстріляли свої ж війська

У паніці російські окупанти обстрілюють мирних жителів, грабують їх і навіть ведуть вогонь по своїх військах, щоб вийти з оточення.

Сьогодні, 9 березня, на чернігівському напрямку продовжують вестися бої із російськими військовими. Аби вийти з оточення, окупанти навіть вдаються до обстрілів свої же військ.

Про це повідомили у пресслужбі Оперативного командування "Північ".

"Днями оборонцям області вдалося знищити передовий пункт управління ворога та декілька колон з колісною та бронетехнікою, чим суттєво вибили його з колії та зламали план наступу. Ситуація перебуває під контролем Збройних Сил України та силовиків, які обороняють Чернігівщину від загарбників", - йдеться у повідомленні.

Але окупанти вдаються в паніці до звірячих методів, вони обстрілюють мирних людей, грабують та знищують їхні домівки вогнем артилерії й танків.

"Підрозділи росіян потрапляють в оточення наших військових. Аби якось вийти з оточення, вони наносять вогневі ураження по своїх же військах, які скуті ближнім боєм підрозділами наших ЗСУ", - повідомили у штабі.

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