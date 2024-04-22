Окупанти на Донеччині під час обстрілу вбили жінку: в ОВА розповіли деталі та закликали евакуюватися

Російські окупанти вчергове обстріляли Донеччину. Під артудар потрапила Красногорівка.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

За його словами, окупанти обстріляли місто вдень, пошкодили три багатоповерхівки. Внаслідок атаки загинула 70-річна жінка.

“Також у Мар'їнській громаді авіаудару зазнала Максимільянівка — інформація про постраждалих не надходила. Крім того, сьогодні знову під ворожим вогнем Українськ — наслідки обстрілу встановлюємо. Росіяни знову і знову б'ють по цивільних. Залишатися в області небезпечно. Евакуюйтесь своєчасно”, — наголосив Вадим Філашкін.

Нагадаємо, що російські загарбники намагатимуться використати "вікно можливостей" на фронті до кінця травня та посилять наступальні операції.

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