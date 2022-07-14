Окупанти в Херсоні облаштували склад боєприпасів у драмтеатрі і чекають на російських політтехнологів

В Херсоні окупанти складають артилерійські снаряди в будівлі драматичного театру ім. М. Куліша.

Також окупаційна влада потроху готується до "референдуму".

Про це повідомляє ГУР Міноборони.

В тимчасово окупованому Херсоні окупанти розповсюджують серед містян газету "Надднепрянская правда". Порівняно з першим випуском, тираж збільшено вчетверо – до 40 тисяч примірників. Серед заголовків газети – "Херсон получит: паспорта, связь, российские банки", "Новости СВО", "Профсоюз всегда беспокоился о правах трудящихся" тощо.

Окупаційна влада очікує російських політтехнологів та готується до проведення так званог7о "референдуму". "Гостей" планують заселити в готелі "Бордо". Його взяли під охорону.

В приміщенні Херсонського драматичного театру ім. Миколи Куліша окупанти облаштували склад артилерійських боєприпасів. Їх розвантажували в ніч проти 12 липня. Театр також перебуває під посиленою охороною.

На територію мобільного госпіталю в Херсоні окупанти доправили два тентованих КамАЗи з пораненим особовим складом (приблизно 40 осіб).

Нагадаємо, що в окупованому росіянами Мелітополі є гостра потреба в донорській крові для поранених під час обсттрілу ЗСУ військової бази. Щоб допомогти пораненим товаришам окупанти розносять по місто "запрошення" для здавання крові. Написане воно українською мовою.

Читайте також: