Окупанти в Криму агітують студентів вступати до армії РФ: чим пропонують займатися

У тимчасово окупованому Криму росіяни агітують студентів так званих "університетів" вступати до лав армії РФ. Їм пропонують опанувати курси з оперування FPV-дронами.

Про це повідомляє ЦНС.

Самі тренування відбуваються на полігоні поблизу Севастополя. По завершенню курсів учасникам пропонують контракт з російськими збройними силами.

"Таким чином росіяни вкотре намагаються вирішити своє імперські проблеми за рахунок поневолених народів й порушують міжнародне право, яке забороняє набирати до лав окупаційної армії населення захоплених районів", – акцентували у підпіллі.

Нагадаємо, в Запорізькій області почалася так звана реєстрація громадян для фейкових виборів президента РФ.

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