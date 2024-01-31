Окупанти в Криму агітують студентів вступати до армії РФ: чим пропонують займатися

Ворог вчергове порушує міжнародне право.
У тимчасово окупованому Криму росіяни агітують студентів так званих "університетів" вступати до лав армії РФ. Їм пропонують опанувати курси з оперування FPV-дронами.
Про це повідомляє ЦНС.
Самі тренування відбуваються на полігоні поблизу Севастополя. По завершенню курсів учасникам пропонують контракт з російськими збройними силами.
"Таким чином росіяни вкотре намагаються вирішити своє імперські проблеми за рахунок поневолених народів й порушують міжнародне право, яке забороняє набирати до лав окупаційної армії населення захоплених районів", – акцентували у підпіллі.
Нагадаємо, в Запорізькій області почалася так звана реєстрація громадян для фейкових виборів президента РФ.
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