Окупанти в Криму добули воду з-під Азовського моря, але пити її не можна

Окупанти в Криму добули воду з-під Азовського моря, але пити її не можна

Російський віцепрем’єр назвав видобуту воду “умовно питною”.

Видобута росіянами в акваторії Азовського моря вода є технічною і не може бути використана для водопостачання як питна вода.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр Російської Федерації та “куратор” окупованого Криму Марат Хуснуллін у понеділок, 10 січня, на своїй сторінці в Instagram.

У своєму повідомленні російський чиновник назвав воду “умовно питною”, оскільки через вміст солі вона потребує додаткової обробки.

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“Виявлено слабомінералізовану воду, яка є умовно питною (придатна для використання в технічних цілях: полив, систем нагрівання та охолодження). За наявності необхідної водопідготовки вода може бути використана як питна”, – стверджує Хуснуллін.

В опублікованій презентації стверджують, що пошуки питної води під Азовським морем будуть продовжені.

Нагадаємо, раніше окупаційна влада Криму заявила про видобуток першої прісної води з-під дна Азовського моря. Зразки води із пробурених свердловин було відправлено на перевірку до столиці Росії.

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