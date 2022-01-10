Окупанти в Криму добули воду з-під Азовського моря, але пити її не можна

Російський віцепрем’єр назвав видобуту воду “умовно питною”.
Видобута росіянами в акваторії Азовського моря вода є технічною і не може бути використана для водопостачання як питна вода.
Про це повідомив віцепрем'єр-міністр Російської Федерації та “куратор” окупованого Криму Марат Хуснуллін у понеділок, 10 січня, на своїй сторінці в Instagram.
У своєму повідомленні російський чиновник назвав воду “умовно питною”, оскільки через вміст солі вона потребує додаткової обробки.
“Виявлено слабомінералізовану воду, яка є умовно питною (придатна для використання в технічних цілях: полив, систем нагрівання та охолодження). За наявності необхідної водопідготовки вода може бути використана як питна”, – стверджує Хуснуллін.
В опублікованій презентації стверджують, що пошуки питної води під Азовським морем будуть продовжені.
Нагадаємо, раніше окупаційна влада Криму заявила про видобуток першої прісної води з-під дна Азовського моря. Зразки води із пробурених свердловин було відправлено на перевірку до столиці Росії.
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