Окупанти в Криму готуються до висадки десанту ЗСУ: що про це відомо

Російські окупанти в Криму готуються до висадки десанту Збройних сил України.

Про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

За його словами, в Криму йде інтенсивне будівництво розвинутих фортифікаційних укріплень. Більшість із них у північно-західній частині.

“Вони тоді приділяли значну увагу північному напрямку. Бо очікувалося, що Збройні сили України будуть наступати з Херсонської області. Так відчувалося, виходячи з їхнього будівництва", - зазначив Рефат Чубаров.

Також він додав, що окупанти проаналізували удари ЗСУ, які останні місяці били, зокрема, по об’єктах протиповітряної оборони та об'єктах логістики.

“І виходячи з того, що значна більшість кораблів Чорноморського флоту Росії перебазовані в порти на території самої Росії, противник вирішив, що для нього тепер є більша загроза щодо можливого десанту з боку Збройних сил України”, - підкреслив голова Меджлісу..

Крім того, армія РФ на окупованому півострові оновлює фортифікаційні споруди на узбережжі Чорного моря.

Це говорить про те, що вони проаналізували, що знищуються об’єкти протиповітряної оборони, тобто ми послаблюємо можливості їхні. І тепер вони очікують можливого десанту Збройних сил України. Таку вони обрали тактику. І дійсно укріплюються фортифікації, які прикривають Крим з моря”, - зауважив Чубаров.

Нагадаємо, що внаслідок нічної атаки в Криму пошкоджено 2 РЛС та поранено військовослужбовця РФ.

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