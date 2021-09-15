Окупанти в Криму поставили Джелялова на облік в СІЗО та зробили щеплення від віспи та гепатиту

Окупанти в Криму поставили Джелялова на облік в СІЗО та зробили щеплення від віспи та гепатиту

Російські окупанти утримують Джелялова в спеціальному відділі ізолятора Сімферополя.

Заступника глави Меджлісу Нарімана Джелялова поставили на облік в кримському СІЗО як схильного до тероризму та екстремізму.

Про це у середу, 15 вересня, повідомив адвокат Микола Полозов.

"Буквально напередодні нашої зустрічі Наріману повідомили, що його поставили на облік як особу, схильну до терористичних та екстремістських злочинів. Що явно свідчить про повне незнання співробітниками СІЗО принципів кримінального процесу і такого поняття як презумпція невинуватості. Звісно ж, всі подібні незаконні адміністративні рішення ми будемо оскаржувати", - написав він на сторінці у Facebook.

За словами Полозова, арештований окупантами Джелялов виглядає добре, на здоров'я не скаржиться. Джелялов розповів адвокату, що його утримують в "спецблоці" - спеціальному відділі СІЗО, де максимально обмежено взаємодію із зовнішнім світом та іншими в'язнями.

"Також Наріман розповів, що в'язничні лікарі провели його огляд та зробили щеплення від віспи та гепатиту, пояснивши йому це тим, що в даній установі багато різної зарази та необхідно себе убезпечити", - додав адвокат.

Нагадаємо:

3-4 вересня окупаційними "правоохоронними органами" у Криму були проведені чергові незаконні обшуки та затримання громадян України. Зокрема, з обшуками невідомі увірвалися у помешкання першого заступника Голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова, а також Ельдара Одаманова, Азіза Ахтемова, Асана Ахтемова, Шевкета Усеїнова, після чого вони були незаконно затримані та вивезені у невідомому напрямку.

громадян України. Зокрема, з обшуками невідомі увірвалися у помешкання першого заступника Голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова, а також Ельдара Одаманова, Азіза Ахтемова, Асана Ахтемова, Шевкета Усеїнова, після чого вони були незаконно затримані та вивезені у невідомому напрямку. 6 вересня районний "суд" Сімферополя заарештував Джелялова та братів Ахтемових на два місяці - до 4 листопада. Їм оголосили підозру за статтею "диверсія" Кримінального кодексу РФ, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 12 до 15 років. Окупанти звинувачують кримських татар у нібито причетності до пошкодження газопроводу у районі села Перевального під Сімферополем.

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