Окупанти в Криму висунули Джелялову обвинувачення, він відмовився надавати показання під час допиту

Окупанти в Криму висунули Джелялову обвинувачення, він відмовився надавати показання під час допиту

Наразі його утримують в СІЗО Сімферополя у двомісній камері.

У п'ятницю, 10 вересня, окупанти висунули звинувачення заступнику глави Меджлісу кримсько-татарського народу Наріману Джелялову у вчиненні "диверсії".

Про це повідомив адвокат Миколай Полозов.

"Таким чином, слідство ФСБ перекваліфіковувало інкриміноване Наріману діяння з пособництва у скоєнні диверсії на повноцінну участь в скоєнні диверсії, чим й посилило звинувачення", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

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За словами адвоката, в рамках слідчих дій, після висунення обвинувачення був здійснений допит обвинуваченого.

Наріман Джелялов скористався правом обвинуваченого не надавати показання.

"Крім цього, слідство ознайомило Нарімана Джелялова і його захисників Еміне Авамілєва і мене з постановами про призначення низки експертиз, й також з деякими вже готовими на поточний момент висновками експертів. Всього на поточний момент призначено 12 експертиз, деякі з яких вже проведені", - додає адвокат.

Також слідство зажадало відібрати підписку про нерозголошення з захисників Нарімана Джелялова.

Адвокат додав, що за словами Нарімана, наразі його утримують в СІЗО Сімферополя у двомісній камері. Свій стан здоров’я чоловік оцінює як задовільний й загалом має морально позитивний настрій.

"Єдине, камера не обладнана холодильником, що ускладнює зберігання харчових продуктів і не до кінця закривається вікно, що з пониженням температури може стати проблемою", - зауважив Полозов.

Нагадаємо:

3-4 вересня окупаційними "правоохоронними органами" у Криму були проведені чергові незаконні обшуки та затримання громадян України. Зокрема, з обшуками невідомі увірвалися у помешкання першого заступника Голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова, а також Ельдара Одаманова, Азіза Ахтемова, Асана Ахтемова, Шевкета Усеїнова, після чого вони були незаконно затримані та вивезені у невідомому напрямку.

громадян України. Зокрема, з обшуками невідомі увірвалися у помешкання першого заступника Голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова, а також Ельдара Одаманова, Азіза Ахтемова, Асана Ахтемова, Шевкета Усеїнова, після чого вони були незаконно затримані та вивезені у невідомому напрямку. 6 вересня районний "суд" Сімферополя заарештував Джелялова та братів Ахтемових на два місяці - до 4 листопада. Їм оголосили підозру за статтею "диверсія" Кримінального кодексу РФ, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 12 до 15 років. Окупанти звинувачують кримських татар у нібито причетності до пошкодження газопроводу у районі села Перевального під Сімферополем.

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