Окупанти в Криму заборонили літнім людям виходити з дому: на півострові — катастрофа з COVID-19

На території окупованого півострова значно погіршилася ситуація з поширенням коронавірусу.
В окупованому Криму вирішили посилювати карантинні обмеження. У зв'язку з цим від 25 жовтня жителям незаконно анексованого півострова у віці від 65 років заборонили виходити з дому.
Відповідний "указ" підписав головний колаборант Криму, ставленик РФ Сергій Аксьонов.
Кримчани, старші 65 років, зможуть виходити з дому тільки у разі загрози життю і здоров'ю. Їм також скасували пільговий проїзд в транспорті. Це рішення не стосується вакцинованих, медиків, соцпрацівників і осіб, залучених до проведення так званого "перепису населення", який окупанти незаконно проводять в Криму.
Також від 25 жовтня для відвідування закладів громадського харчування, дискотек, фітнес-центрів, театрів, тощо потрібно отримати QR-коди або довідку про вакцинацію. А вакцинують від COVID-19 на півострові російськими препаратами, ефективність яких не доведена.
Обмеження діятимуть до особливого розпорядження окупантів.
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