Окупанти в Криму затримали 31 людину за зустріч адвоката Семедляєва, який вийшов з ізолятора

Окупанти в Криму затримали 31 людину за зустріч адвоката Семедляєва, який вийшов з ізолятора

Російські силовики затримали 31 особу, зокрема 10 жінок та журналістів.

У незаконно анексованому Сімферополі окупанти затримали 31 людину, що прийшла для зустрічі адвоката Едема Семедляєва, у якого скінчився термін адміністративного арешту.

Про це повідомляє Кримська правозахисна група.

Едем Семедляєв отримав 12 днів адміністративного арешту, які провів у сімферопольському ізоляторі. Сьогодні правозахисник вийшов на волю. Зустріти його прийшли кілька десятків кримськотатарських активістів. У результаті російські силовики затримали 31 особу, зокрема 10 жінок і журналістів.

Нагадаємо, що 11 листопада підконтрольний Росії "суд" Сімферополя заарештував Едема Семедляєва на 12 діб. Правозахисника звинуватили в "непідкоренні законним вимогам співробітників поліції", тобто окупантів. Також Семедляєву призначили штраф у 4 тисячі рублів за відмову роздягатися на вимогу силовиків.

Едем Семедляєв — відомий адвокат українських та кримськотатарських політв'язнів в окупованому Криму. Він є захисником українських політв'язнів Сейтумера Сейтумерова, Арсена Абхаїрова, Ремзі Бекірова, Нарімана Мемедемінова, Мемеда Белялова, Еміля Джемаденова, Зеврі Абсеїтова, Ремзі Меметова, Рефата Алімова, Ферата Сайфуллаєва.

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