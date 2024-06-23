Окупанти в Криму збивають ракети над пляжами без попередження цивільних: відео

В результаті роботи російської ППО постраждали мирні люди на пляжі в Учкуївці, що біля Севастополя.

У неділю, 23 червня, російська ППО в тимчасово окупованому Криму збивала ракети, які були націлені на військові об’єкти, просто над пляжами, де відпочивали цивільні.

Відео вибухів публікують місцеві Telegram-канали.

Детонацію було чути в районі Козацької бухти, де базується 810-а бригада морської піхоти ЧФ РФ, а також в районі Севастопольської бухти.

Гауляйтер Севастополя Михайло Развожаєв повідомив, що від уламків ракет постраждали мирні люди на пляжі в Учкуївці, що біля Севастополя. Згодом російське Міноборони підтвердило збиття ракет над пляжем.

Окупанти в Криму збивають ракети над пляжами з цивільними

За інформацією російської окупаційної влади, через уламки ракет, збитих над пляжем, постраждали десятки людей. Повідомляють про трьох загиблих, серед яких донька мера російського міста Магадан, який повіз родину відпочивати до окупованого Криму, знаючи про ризик перебування у зоні бойових дій.

У місцевих пабліках люди скаржаться, що окупанти під час ракетних атак Сил оборони України по об’єктах російської армії не вмикають сирени повітряної тривоги та не допускають людей у підземні сховища. Саме це є головною причиною жертв серед мирних мешканців.

Telegram-канал “Кримський вітер” повідомив, що у Севастополі увімкнули сирену після того, як на військових об'єктах пролунали вибухи.

“Це викликало хвилю обурення у міських чатах. Місцеві жителі стурбовані тим, що останнім часом окупаційна влада нехтує безпекою цивільних осіб, розміщуючи військову техніку та спорядження у місцях скупчення цивільного населення, внаслідок чого люди були поранені та загинули”, - пишуть у повідомленні.

Народний депутат Олексій Гончаренко відзначив, що пляжі у Любимивці та Учкуєвці розташовані всього за кілька кілометрів від російського військового аеродрому Бельбек.

“Тобто русня не закриває ці пляжі, вони просто з Бельбека злітають бомбити Україну і тим часом прикриваються місцевими мешканцями, які сидять просто в 1-2 км від цих літаків. Дуже типова історія”, - написав він.

“Російські терористи перетворили Крим на величезну військову базу, розміщуючи військову техніку біля відпочинкових зон, допускаючи відкриття курортного сезону, і при цьому регулярно обстрілюючи з Криму мирні українські міста. А російська ППО встановлена у місті і збиває ракети прямо над людьми на пляжах, але винна, звичайно ж, буде Україна. Або Штати. Або Британія”, - написав з цього приводу військовий оглядач Юрій Бутусов.

До речі, в російському військовому відомстві уже заявили, що завдання ударів ракетами ATACMS проводять “американські фахівці з урахуванням власних даних супутникової розвідки США”.

“Відповідальність за навмисний ракетний удар по мирних жителях Севастополя несе передусім Вашингтон”, - заявили в Міноборони РФ і пригрозили “відповіддю”.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму 23 червня пролунали вибухи у різних місцях. Місцеві пабліки пишуть, що росіяни перекрили Керченський міст, також повідомляється про роботу російської ППО.

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