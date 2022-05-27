Окупанти в Криму змушують цивільних здавати кров для поранених солдатів РФ - Денісова

Кремлівські загарбники схиляють кримчан до примусового донорства.

Через велику кількість поранених російських військових, які перебувають в лікарнях та санаторіях в анексованому Криму, тамтешні медичні заклади не впорюються з навантаженням, їм катастрофічно не вистачає крові. Тож цивільних жителів півостров окупанти змушують ставати донорами.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмили Денісової на своєму каналі в Telegram.

"Медичні заклади не можуть впоратися з таким навантаженням, катастрофічно не вистачає крові. У зв’язку з цим активно ведеться примусова кампанія донорства крові на ТОТ Крим", - написала Денісова.

За її словами, головний лікар Сімферопольської ЦРКБ видав наказ, в якому зазначено, що необхідно збільшити запаси крові всіх категорій з розрахунком на 1500 реципієнтів та тимчасово зупинити безоплатне надання медичних послуг.

"У Севастополі у військовому госпіталі палати переповнені, ставлять додаткові ліжка для поранених. У деяких палатах перебуває до 40 осіб", - написала вона.

Щоб поповнити банк крові, окупаційна влада вимагає від підприємців відправляти працівників до пунктів здачі крові. Водночас донором може стати будь-хто - жодних медичних документів не вимагається, обстеження не проводиться.

"Люди, аби не втратити роботу, змушені ставати донорами", - зазначила Денісова.

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