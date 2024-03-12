Цинізм окупантів не має меж: в Маріуполі планують відкрити новий музей

Російські окупанти в тимчасово захопленому Маріуполі планують відкрити Музей блокади Ленінграда.

Про це повідомили в пресслужбі Маріупольської міської ради.

Як зазначається, росіяни в місті планують відкрити філію Музею оборони та блокади Ленінграда. З такою заявою виступив губернатор Санкт-Петербурга Алєксандр Бєглов.

"Окупанти намагаються знищити пам'ять маріупольців про блокаду їхнього міста навесні 2022 року. Вони називають це "асвабаждєнієм", встановлюють пам’ятні дошки вбивцям. А про десятки тисяч жертв мовчать. Натомість насаджують радянську історію", — розповіли в міськраді.

Окрему залу музею планують присвятити Андрію Жданову — радянському діячу, який народився в Маріуполі та був ініціатором ідеологічної кампанії, спрямованої проти діячів науки та культури, що отримала назву "ждановщина". В 1948 році радянські діячі перейменували Маріуполь на Жданов. У 1989-му Маріуполю повернули його історичну назву.

Нагадаємо, що в Маріуполі окупанти продовжують активно насаджувати пропаганду про "відродження міста".

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