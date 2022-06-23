Окупанти в Маріуполі проводять приховану мобілізацію під виглядом "працевлаштування в охоронну фірму"

Окупанти хочуть поповнити свої лави маріупольцями.

Росіяни в Маріуполі проводять приховану мобілізацію місцевих чоловіків під виглядом "працевлаштування в охоронну фірму". Окупанти розвішали такі "пропозиції роботи" по всьому місту.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Окупанти вдаються до нових вигадок для забезпечення прихованої мобілізації в Маріуполі. Наразі - через "працевлаштування у охоронну фірму". Пропозиції та заклики з’явились по всьому місту. Правда, ніхто не каже чоловікам, що охороняти доведеться окопи на передовій. Але кому потрібна така правда, коли у окупаційної влади "пече" через брак "гарматного м’яса", - йдеться у повідомленні.

Фото: Андрющенко Time - канал радника міського голови Маріуполя

Нагадаємо, у Маріуполі окупанти змінили тактику контролю за містом, тому що їм не вистачає особового складу.

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