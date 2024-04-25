Окупанти в Маріуполі вимагають від місцевих сплачувати борг за відсутнє опалення (фото)

Російські окупанти вимагають від місцевого населення в Маріуполі платити за відсутнє опалення.

Про це повідомили в Маріупольській міськраді.

Як стало відомо, на під’їздах деяких будинків в тимчасово окупованому місті з’явилися оголошення, що мешканцям потрібно негайно погасити заборгованості за опалення.

Водночас більшість будинків у місті в зимовий період опалення не мала, або мала його лише частково. Проте тепер загарбники розносять містянам повідомлення із вимогою оплатити рахунки за “заборгованість”.

“Комунальна ситуація у місті залишається патовою. Містяни регулярно скаржаться на відсутність електроенергії або проблеми з водопостачанням. Зокрема, жителі будинку на проспекті Миру, 66/39 пишуть, що вже тиждень немає світла. Окупаційна адміністрація жодних заходів для вирішення проблем не вживає”, — розповіли в Маріупольській міськраді.

Фото: соцмережі

Нагадаємо, що в окупованому Маріуполі зафіксували активний рух російської військової техніки на північ Донецької області.

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