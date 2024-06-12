Окупанти в Маріуполі змушують місцевих святкувати день Росії

В садочках окупанти влаштували заходи зі співанням російського гімну, а дітям розповідають про те, що їх батьківщина - це країна-агресорка Росія.

Російські окупанти в тимчасово захопленому Маріуполі святкують день Росії. Місцевих мешканців загарбники змушують приєднатися до так званих святкових подій.

Про це повідомили в пресслужбі Маріупольської міськради.

“У місті людей змушують святкувати день держави, яка знищила місто та вбила десятки тисяч мирних жителів. Свято пропаганди проходить на Площі Свободи. Там юнармійці з радянським та російським прапорами розповіли про “русский донбасс” та закликали “бити ворогів кожну мить та кожний час”. Ось правда: звичайних жителів на псевдосвяті не було”, - розповіли в Маріупольській міськраді.

Там також додали, що російська пропаганда добралась й до дітей. В садочках окупанти влаштували заходи зі співанням російського гімну, а дітям розповідають про те, що їх батьківщина - це країна-агресорка Росія.

“Загарбники намагаються насадити маріупольцям викривлену історію та російську ідентичність. Проте жителі міста пам'ятають правду про те, що саме росія знищила їх будинки, вбила родичів та знайомих”, - додали в міськраді.

Нагадаємо, що окупанти в Маріуполі перетворили популярний парк на "озеро".

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