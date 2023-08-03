Окупанти в Мелітополі готують мобілізацію: існує єдиний спосіб цього уникнути — Федоров

На тимчасово окупованих територіях ніхто з представників чинної влади не може дати гарантій щодо безпеки місцевих жителів.

Мешканців тимчасово окупованого Мелітополя беруть на військовий облік для подальшої мобілізації до російської армії.

Міський голова Іван Федоров дав пораду українцям, як цього уникнути, в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua.

За його словами, “з далекої тайги” до Мелітополя приїхав так званий “керівник військкомату”, який налагоджує роботу з обліку військовозобов’язаних у тимчасово окупованому місті та районі.

“Сьогодні я не можу сказати, що є масова мобілізація... Є масова постановка на облік військовозобов’язаних в цьому фейковому військкоматі. Але ж ми розуміємо, що це перший крок, а далі буде мобілізація”, - наголосив Федоров.

Міський голова зауважив, що на тимчасово окупованих територіях ніхто з представників чинної влади не може дати гарантій щодо безпеки місцевих жителів. Тому мешканцям міста та району, щоб уникнути уникнути російської мобілізації, необхідно виїжджати з тимчасово окупованої території.

“Це найбільша і можна сказати єдина гарантія", - наголосив він.

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Нагадаємо, в окупованому Мелітополі окупанти продовжують викрадати мешканців та забирати їх у полон. Здебільшого вони це роблять уночі.

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