Окупанти в Мелітополі хочуть забрати у фермерів урожай черешні, щоб особисто зайнятися продажем

У Мелітополі поспів урожай черешні, утім окупанти вже мають свій план на вирощену місцевими ягоду.

У Мелітополі розпочався збір урожаю черешні для реалізації. Утім окупанти хочуть забрати у місцевих фермерів ягоду, аби самостійно зайнятися її продажем.

Про це сьогодні, 31 травня, повідомив мер Мелітополя Іван Федеров в ефірі телемарафону.

"Мелітопольська черешня вже поспіла, її можна збирати і починається перша реалізація. Але до початку реалізації, за декілька днів, рашисти зібрали всіх фермерів, які вирощують її у великих об'ємах і запропонували їм таку співпрацю, що вони забирають всю черешню під реалізацію, а коли реалізують - передадуть якісь кошти", - розповів він.

За словами Федорова, багато фермерів бояться, що окупанти не заплатять їм за продану черешню.

"У низки вермерів це викликає великий страх, тому що вони вклали кошти у вирощування черешні, доглядали за цими деревами, а сьогодні немає гарантії, що будуть віддаватися кошти за нашу ягоду. Тож збір розпочався, але сьогодні досить велика загроза у фермерів - не отримати за ту працю і вкладення, які вони вклали у нашу черешню", - сказав мер Мелітополя.

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