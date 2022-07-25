Окупанти в Мелітополі намагаються відновити злітно-посадкову смугу на розбитому ЗСУ аеродромі

В тимчасово окупованому Мелітополі після обстрілів ЗСУ була зруйнована база окупантів на місцевому аеродромі.
Також було зруйновано злітно-посадкову смугу. Зараз окупанти намагаються її відновити за допомогою місцевого заводу з виробництва бетону.
Про це повідомляє ГУР Міноборони.
"Для цього частково відновлено потужності заводу з виробництва бетону "Моноліт Плюс". Втім, повноцінний ремонт та запуск функціонування злітної смуги найближчим часом малоймовірний. Адже технологічно на подібні роботи необхідно 21-28 днів, щоб бетон набрав необхідну міцність та був здатний витримувати навантаження літаків та іншої техніки без втрати властивостей", - повідомили в розвідці.
Окупантами планується використання потужностей бетонного заводу для укріплення ліній оборони шляхом створення довготривалих вогневих точок на залізо-бетонній основі.
Нагадаємо, що Росія хоче депортувати тих жителів Мелітополя, які не підуть на псевдореферендум.
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