Окупанти в Мелітополі намагаються відновити злітно-посадкову смугу на розбитому ЗСУ аеродромі

В тимчасово окупованому Мелітополі після обстрілів ЗСУ була зруйнована база окупантів на місцевому аеродромі.

Також було зруйновано злітно-посадкову смугу. Зараз окупанти намагаються її відновити за допомогою місцевого заводу з виробництва бетону.

Про це повідомляє ГУР Міноборони.

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"Для цього частково відновлено потужності заводу з виробництва бетону "Моноліт Плюс". Втім, повноцінний ремонт та запуск функціонування злітної смуги найближчим часом малоймовірний. Адже технологічно на подібні роботи необхідно 21-28 днів, щоб бетон набрав необхідну міцність та був здатний витримувати навантаження літаків та іншої техніки без втрати властивостей", - повідомили в розвідці.

Окупантами планується використання потужностей бетонного заводу для укріплення ліній оборони шляхом створення довготривалих вогневих точок на залізо-бетонній основі.

Нагадаємо, що Росія хоче депортувати тих жителів Мелітополя, які не підуть на псевдореферендум.

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