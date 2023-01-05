Окупанти в Мелітополі переодягаються в цивільне, щоб вишукувати партизанів

Російські найманці та спецслужби почали перевдягатися в цивільний одяг у Мелітополі, що в Запорізької області, видаючи себе за місцевих мешканців. Таким чином окупанти вишукують місцевих партизанів.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федорів в ефірі телемарафону.

"На території Мелітополя російських військових та спецслужбовців більше, ніж цивільного населення, яке залишилось. Вони дійсно перевдягаються в цивільних. Вони роблять це здебільшого через спротив наших мешканців. Ці перевдягнені спецслужбовці ходять по ринках, супермаркетам, по дворах та слухають про що говорятьнаші мешканці. Таким чином вони намагаються знайти мелітопольських партизанів і тих людей, які чинять активний спротив", - сказав Федоров.

Він зазначив, що це досить небезпечно.

"Сьогодні на тимчасово окупованій території є тотальна зневіра. Сусід з сусідом вже не розмовляють, тому що не розуміє, кому передасть він цю інформацію. Тож такі факти є", - зазначив Федоров.

Ситуація на Запоріжжі

Нагадаємо, сьогодні зранку, 5 січня, росіяни з артилерії обстріляли село Приморське у Запорізькій області. Внаслідок атаки двоє людей загинули, ще троє поранені.

Загалом за минулу добу окупанти обстріляли райони 15 населених пунктів Запорізької області. До правоохоронців надійшло 16 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури внаслідок атаки росіян.

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