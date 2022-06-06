Окупанти хаотично гатили по житлових будинках в Миколаєві: є загиблий та поранені мирні мешканці

Окупанти хаотично гатили по житлових будинках в Миколаєві: є загиблий та поранені мирні мешканці

З самого ранку окупанти знову хаотично обстрілювали Миколаїв.

Сьогодні, 6 червня, внаслідок обстрілів росіянами Миколаєва загинула одна людина, також є травмовані мирні мешканці.

Про це повідомила голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва в Telegram.

"Гатили по житлових будинках в різних районах міста, де немає жодних військових об’єктів. На жаль, за попередньою інформацією, є постраждалі цивільні та загиблий", - поінформувала вона.

Нагадаємо, сьогодні, 6 червня, близько 10:00 ранку в Миколаєві лунали вибухи. Влада області закликала жителів бути обережними і перейти до укриттів.

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