Окупанти в Миколаєві пошкодили два газопроводи та вбили людину (фото)

Роботи на об'єкті, куди влучили росіяни, триватимуть до повної ліквідації наслідків.

Російські окупанти зранку 7 лютого завдали удару по двох газопроводах у Миколаєві.

Про це повідомили у пресслужбі "Нафтогазу".

Як зазначається, внаслідок обстрілу пошкоджень зазнали два газопроводи. Аварійно-диспетчерські бригади газмережі одразу розпочали ліквідацію аварії. Роботи на об'єкті триватимуть до повної ліквідації наслідків.

“Внаслідок обстрілу також загинув один із наших працівників – Леонід Глове, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування газмережі. Ракета влучила поряд з його домом, наш колега помер у реанімації. Висловлюємо щирі співчуття сім’ї та близьким Леоніда. Вічна пам’ять”, - розповіли в "Нафтогазі".

Нагадаємо, що під завалами багатоповерхового будинку в Голосіївському районі Києва, який потрапив під атаку росіян 7 лютого, можуть бути ще люди.

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