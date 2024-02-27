Окупанти в районі Авдіївки продовжують просування: названо мету

Російські окупанти в районі Авдіївки продовжують просування з метою створенні навколо міста буферної зони безпеки. Військові РФ користуються дефіцитом боєприпасів ЗСУ.

Про це повідомив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко.

За його словами, буфер безпеки в Авдіївці може охоплювати півколо через села Степове, Бердичі, Семенівка, Орлівка, Тонечко та Північне.

“Сили та засоби РВВ на цій ділянці розподілені наступним чином. Орлівка - зі сходу та південного сходу населений пункт штурмують підрозділи 114-й ОМСБр 1 АК, 35-й, 55-й ОМСБр 41 ОВА, 21-й, 30-й ОМСБр 2 ОВА, а також 24 ОБр СПП; Степове - Бердичі - 30-а, 15-а ОМСБр 2 ОВА; Північне - 87 СП, 1-а ОМСБр 1 АК, 10 ТП 20 МСД; Очікувалося, що після захоплення Авдіївки, РОВ займуться перегрупуванням та відновленням сил. Натомість вони не стали компенсувати втрати, зазнані за час наступу на місто, а продовжили просування, користуючись вікном можливостей - дефіцитом артилерійських боєприпасів”, - розповів Олександр Коваленко.

Він також додав, що росіяни продовжують використовувати тактичну авіацію, завдаючи ударів, зокрема, по Орлівці - минулої доби окупанти здійснили 30 скидів КАБ, по Тоненькому - до 20 скидів.

Авдіївська локація залишається у питаннях застосування КАБ однією з найінтенсивніших.

“В умовах недостатньої артилерійської компоненти, ешелонованої оборони, а також протидії КАБам, у росіян зберігається ініціатива щодо просування як мінімум у межах так званої буферної зони”, - підкреслив Коваленко.

Нагадаємо, що окупанти захопили ще два села на захід від Авдіївки.

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