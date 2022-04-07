Окупанти в РФ під виглядом навчальних зборів мобілізують до армії росіян

Окупанти в РФ під виглядом навчальних зборів мобілізують до армії росіян

Російські військові комісаріати активізували роботу з військовозобов’язаними.

В Росії окупанти намагаються вирішити проблемне питання з людськими ресурсами і поповнити розбиті оборонцями України підрозділи.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

Частина виведених російських підрозділів розмістили у наметових містечках на території низки областей РФ, що межують з Україною. Військовослужбовці відмовляються брати участь у подальших бойових діях на території України. Морально-психологічний стан зазначеного особового складу низький та має тенденцію до погіршення.

"Командування збройних сил російської федерації продовжує пошуки можливостей розв’язання проблемного питання поповнення людськими ресурсами своїх підрозділів. Російські військові комісаріати активізували роботу з військовозобов’язаними, які були звільнені з військової служби після 2012 року та мають військово-облікові спеціальності водія, механіка-водія, розвідника, а також молодших командирів. Офіційною причиною виклику до військкоматів є проведення зборів з підготовки за зазначеними військовими спеціальностями терміном на 3 місяці", - повідомляють у Генштабі.

Також зазначається, що на території так званої Придністровсько-Молдавської республіки для війни в Україні агітують місцеве населення, яке має російське громадянство.

Нагадаємо, що російські військові масово відмовляються воювати в Україні. Морально-психологічний стан особового складу росіян та рівень мотивації залишається на вкрай низькому рівні.

Раніше захоплений в полон псковський десантник "російської військової еліти" розповів про мародерства і безчинства своїх.

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