Окупанти в соцмережах розповсюджують фото двійника Зеленського в Ірані: в ЦПД зробили заяву

Російські окупанти “розганяють” соцмережами фейк про двійника президента Володимира Зеленського, якого начебто помітили в Ірані після подання гелікоптера Раїсі.

Про це повідомили в пресслужбі Центру протидії дезінформації.

Як стало відомо, росіяни в соцмережах розповсюджують фото іранських спецпризначенців, яких направили на пошуки гелікоптера президента Раїсі. На цій світлині начебто виявили людину, яка дивним чином схожа на президента України Володимира Зеленського. Цю новину поширює пропагандистське псевдоЗМІ.

“Поширена фейкоробами кремля заява – це абсурдна маячня. Вочевидь, у кремлі це вигадали на фоні заяв Головного управління розвідки МО України про двійників путіна. І ось нарешті кремль вирішив дати “пропорційну відповідь”, вигадавши абсурдний фейк про “двійника Зеленського”. Однак з якою метою він брав участь у пошуках гелікоптера Ібрагіма Раїсі, у кремлі вигадати не спромоглися. Насправді поширене фото – це скріншот з відео, на якому зафільмовані іранські військовослужбовці”, - розповіли в ЦПД.

Нагадаємо, що ворожі Telegram-канали поширюють сюжет про те, що нібито українці почали масово спалювати свої авто через набуття чинності законом про мобілізацію.

Читайте також: